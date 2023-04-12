إيلون ماسك يستعد لبيع تويتر

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت تقارير إعلامية بأن مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك، الذي اشترى شركة "تويتر" العام الماضي، أعرب عن استعداده للتخلي عن الشركة في حال توفر مشتري مناسب لها.

وفي حوار أجرته قناة "بي بي سي" مع ماسك، قال الملياردير: "لم يكن سهلاً التحكم في إدارة شركة جديدة، فقد كانت هذه العملية مؤلمة للغاية، ولكنها تشبه إلى حد كبير لعبة التلال الأمريكية، فهي تتطلب الكثير من الجهد والتركيز والمثابرة".

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إيلون ماسك يعترف بصعوبة العمل في تويتر

وأضاف ماسك: "كان العمل في تويتر مرهقًا خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكني أعتقد أن قرار الاستحواذ على الشركة كان صحيحًا، وهي تبلي بلاءً حسنًا في الوقت الراهن".

وأكد ماسك أنه لن يبيع "تويتر" في الوقت الراهن إذا تلقى عرضًا بقيمة 44 مليار دولار، ولكنه أشار إلى أن الصفقة يمكن أن تتم في حال توفر مشتري جديد يحرص على الصدق والنزاهة في العمل.

شراء تويتر بقيمة 44 مليار دولار

يذكر أن ماسك أكمل شراء "تويتر" في 27 أكتوبر 2022، وبلغت قيمة الصفقة 44 مليار دولار. وأعرب ماسك في وقت سابق عن رغبته في مساعدة البشرية عبر شراء "تويتر"، وتحويلها إلى منصة تواصل اجتماعي أكثر نزاهة وتعاونية.

ويعد إيلون ماسك واحدًا من أكثر رواد الأعمال شهرة في العالم، حيث يعمل على تحقيق رؤيته لمستقبل مستدام وأفضل للبشرية. ويشغل ماسك مناصب قيادية في عدد من الشركات الناجحة مثل "تسلا" و"سبيس إكس" و"بورينغ كومباني". كما يعتبر ماسك مؤسس شركات أخرى مثل "نيورالينك" و"أوبن أي أي" و"ذا بورينغ كومباني".

ويعتبر إيلون ماسك أيضًا مؤيدًا لتقنية الذكاء الاصطناعي ويعمل على تطويرها لتحقيق مزيد من التطور والتقدم في العالم.