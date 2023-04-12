شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: العلاقات المصرية- الإماراتية نموذجية في كافة المسارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية – الإماراتية، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين عميقة الجذور، تقوم على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي يشهدها الشرق الأوسط والعالم.

وأكد "الجندي"، أن مصر والإمارات تتمتعان بمكانة دولية خاصة فهم رقم فاعل في السياسة العالمية بسبب مواقفهما المعتدلة والثابتة، التى تقوم على إرساء السلام واحترام سيادة الدول واستقلال القرار الوطني وعدم التدخل في شؤون الآخرين، لافتا إلى أن كلا البلدين الشقيقين يعملان على تكثيف العمل العربي المشترك ودعم الجهود الدولية الرامية إلى الوصول إلى حلول سياسية لكافة الأزمات الإقليمية خاصة جهود مكافحة الإرهاب.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التعاون الاقتصادي في جميع القطاعات والمجالات الحيوية يقود قاطرة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين مصر والإمارات وصل خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2022 أكثر من 11.8 مليار درهم (ما يزيد على 3.2 مليار دولار)، بنمو وصلت نسبته إلى 11 % مقارنة مع ذات الفترة من السابق، كما تقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من الإمارات إلى مصر منذ 2003 وحتى 2019، بحوالي 30 مليار دولار .

وشدد النائب حازم الجندي، على أن العلاقات المصرية – الإماراتية نموذجية في كافة المسارات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، ترفع شعار الدعم المتبادل في مواجهة كافة التحديات، ويحرصان باستمرار على تنسيق المواقف على المستوى الإقليمية والدولي، مؤكدا أن كلا البلدين نجحا في تكوين جبهة عربية قوية في مواجهة المتغيرات العالمية التى تهدد القوى الكبري في العالم.