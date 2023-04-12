انت الان تتابع خبر منذ 7 سنوات.. السفارة الايرانية لدى السعودية تفتح أبوابها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، قال شاهد عيان لوكالة "رويترز" إن أبواب السفارة الإيرانية في السعودية فتحت لأول مرة منذ 7 سنوات.

واليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن وصول وفد ايراني إلى الرياض تمهيدا لإعادة فتح السفارة بالعاصمة الرياض والقنصلية في جدة.



وفي 10 مارس، أعلنت الرياض وطهران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.