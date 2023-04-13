الكرملين يشكك في فيديو قطع رأس أسير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكك الكرملين في مصداقية مقطع فيديو تم تداوله يظهر قطع رأس أسير حرب أوكراني.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول «أولا، نحن نعيش في عالم الأخبار المزيفة، ولذلك علينا أن نتأكد من صحة هذا المقطع».

وكان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي اتهم في وقت سابق موسكو بارتكاب جرائم حرب، عقب انتشار مقطع الفيديو، ودعا العالم للرد على ذلك، ويظهر في مقطع الفيديو أسير حرب أوكراني، يبدو حيا، يقوم جندي روسي بقطع رأسه.