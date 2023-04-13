شكرا لقرائتكم خبر الكرملين يشكك في فيديو قطع رأس أسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول «أولا، نحن نعيش في عالم الأخبار المزيفة، ولذلك علينا أن نتأكد من صحة هذا المقطع».
وكان الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي اتهم في وقت سابق موسكو بارتكاب جرائم حرب، عقب انتشار مقطع الفيديو، ودعا العالم للرد على ذلك، ويظهر في مقطع الفيديو أسير حرب أوكراني، يبدو حيا، يقوم جندي روسي بقطع رأسه.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين يشكك في فيديو قطع رأس أسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.