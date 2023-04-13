اعتقال إرهابيين من كراتشي الباكستانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت الشرطة الباكستانية عنصرين إرهابيين خلال عملية نفذتها في مدينة كراتشي الجنوبية. وأفاد نائب قائد شرطة كراتشي حسن سردار نيازي في تصريح صحفي بأن المعتقلين ينتميان إلى منظمة «جبهة تحرير بلوشستان» المحظورة، وأنهما كانا يخططان لتنفيذ عملية إرهابية واغتيالات تستهدف شخصيات مهمة في مدينة كراتشي. وأضاف بأن الشرطة صادرت منهما أسلحة ومتفجرات، ونقلتهما إلى مركز أمني لمواصلة التحقيق معهما.

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