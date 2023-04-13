شكرا لقرائتكم خبر ترمب: لن أنسحب من سباق الرئاسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي لعام 2024 حتى إذا أدين بتهم تتعلق بدفع أموال غير مشروعة للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز عام 2016 مقابل الصمت.

وقال لشبكة فوكس نيوز ردا على سؤال عما إذا كان هناك أي شيء قانوني يمكن أن يجعله ينسحب من السباق «لا، لن أنسحب أبدا... لن أفعل ذلك».

وانتقد ترمب قضايا مختلفة ضده وضد مصالحه، بما في ذلك قضية احتيال ضريبي أدينت بها منظمة ترمب العام الماضي، لكنه أضاف «التجمعات (الانتخابية) أكبر الآن بعد أن أصبح الحماس الآن أكثر مما رأيته في أي وقت مضى».