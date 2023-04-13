شكرا لقرائتكم خبر فتح سفارة إيران بالرياض قبل موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أمس إن وفدا من طهران وصل إلى المملكة أمس، لاتخاذ الترتيبات اللازمة لفتح سفارة بلاده في الرياض وقنصليتها في جدة.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الإيراني الرسمي ونقلتها «العربية»، أن الوفد سيبحث في السعودية استئناف نشاط الممثلية الإيرانية الدائمة في منظمة التعاون الإسلامي، كما أوضح أن طهران ستسعى لفتح بعثاتها في السعودية واستئناف نشاطها «قبل موسم الحج».

وزار وفد فني سعودي طهران السبت الماضي لمناقشة آليات إعادة فتح ممثليات المملكة في إيران، إنفاذا لاتفاق البلدين أخيرا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بوساطة صينية.

وأعلنت المملكة وإيران الشهر الماضي التوصل لاتفاق بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي وممثليات البلدين خلال شهرين كحد أقصى، في خطوة لاقت ترحيبا عربيا ودوليا واسع النطاق.

واتفقت السعودية وإيران الشهر الماضي في بكين على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016، وأكدت المملكة أن الاتفاق أبرم على أساس عودة العلاقات الدبلوماسية، وسط رغبة مشتركة لدى الجانبين بحل الخلافات عبر التواصل والحوار.

ويرتكز الاتفاق السعودي الإيراني بوساطة صينية على 4 مرتكزات رئيسية تتمثل في الحفاظ على علاقة حسن الجوار، والتأكيد على سيادة كل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إضافة إلى عقد وزيري الخارجية السعودي والإيراني اجتماعا لتفعيل ترتيب تبادل السفراء، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

مرتكزات الاتفاق الثلاثي:

