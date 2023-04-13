ما نعرفه حتى الآن من وثائق البنتاجون المسربة

مضى أقل من أسبوع على ظهور أنباء عن وثائق عسكرية شديدة السرية بشأن حرب أوكرانيا، مما أرسل البنتاجون إلى السيطرة الكاملة على الأضرار لطمأنة الحلفاء وتقييم نطاق التسريب.

وقال متحدث باسم البنتاجون للصحفيين، إن الوثائق المسربة تمثل «خطرًا جسيمًا للغاية على الأمن القومي».

وهذه نظرة على ماهية الوثائق:

ما هي الوثائق ؟

تتراوح الوثائق السرية - التي لم يتم توثيقها بشكل فردي من قبل المسؤولين الأمريكيين - من شرائح الإحاطة التي تحدد المواقف العسكرية الأوكرانية إلى تقييمات الدعم الدولي لأوكرانيا وغيرها من الموضوعات الحساسة، بما في ذلك الظروف التي قد يستخدم فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسلحة النووية.

ولا توجد إجابة واضحة حول عدد المستندات التي تم تسريبها.

وأظهرت إحدى الوكالات ما يقرب من 50 وثيقة، وبعض التقديرات تضع العدد الإجمالي بالمئات.

من أين جاءت ؟

لا أحد يعرف على وجه اليقين، ولا حتى رئيس البنتاجون .

ومن المحتمل أن يكون التسريب قد بدأ على موقع يسمى Discord.

‏Discord هي عبارة عن منصة وسائط اجتماعية شائعة لدى الأشخاص الذين يلعبون الألعاب عبر الإنترنت. ويستضيف موقع Discord الدردشات الصوتية والمرئية والنصية في الوقت الفعلي للمجموعات، ويوصف بأنه مكان «يمكنك الانضمام إلى نادٍ مدرسي أو مجموعة ألعاب أو مجتمع فني عالمي».

وفي أحد هذه المنتديات، كان الأعضاء يناقشون الحرب في أوكرانيا. وفقًا لأحد أعضاء الدردشة، قام ملصق غير معروف بمشاركة المستندات التي ادعى الملصق أنها سرية.

من الشخص ؟

قيل عن الشخص الذي شارك المستندات بمنصة الألعاب إنه ليس عضوًا في المنتدى، وتم تحديده عبر الإنترنت فقط باسم «Lucca»، شارك المستندات في محادثة على Discord.

ومن هناك، بدأت بالانتشار حتى التقطتها وسائل الإعلام.

ولا يمكن التحقق من العديد من تفاصيل القصة على الفور.

ويقر كبار المسؤولين الأمريكيين علنًا بأنهم ما زالوا يحاولون العثور على إجابات.

ما الذي تم الكشف عنه ؟

أبرزت التسريبات مدى مراقبة الولايات المتحدة عن كثب لكيفية تفاعل حلفائها وأصدقائها مع روسيا والصين.

ونفى مسؤولون في عدة دول أو رفضوا مزاعم السجلات المسربة.

وتلقت المخابرات الأمريكية مزاعم من عملاء روس بأنهم كانوا يبنون علاقة أوثق مع إحدى دول الشرق الأوسط، والتي رفضت هذه المزاعم ووصفتها بأنها «كاذبة بشكل قاطع».

ما هي طرق الاستجابة ؟

بدأ البنتاجون مراجعة داخلية لتقييم تأثير التسريب على الأمن القومي.

وقال مسؤول دفاعي في بيان إن المراجعة يقودها ميلانسي دي هاريس، نائب وكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستخبارات والأمن.

وإن الفريق يضم ممثلين من مكاتب الشؤون التشريعية والشؤون العامة والسياسة والمستشار القانوني والموظفين المشتركين.

وقال مسؤول دفاعي ثان، إن البنتاجون يتخذ خطوات سريعة لخفض عدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى إحاطات.

ما هو التأثير ؟

كان كبار القادة العسكريين يتواصلون مع الحلفاء لمعالجة التداعيات.

ويتضمن ذلك دعوات «على مستوى عالٍ» لطمأنتهم بالتزامهم بحماية المعلومات الاستخباراتية والإخلاص لشراكاتهم الأمنية. وقال ميجر إن تلك المحادثات بدأت في نهاية الأسبوع وهي مستمرة.

من المرجح أن يواجه المسؤولون الأمريكيون المزيد من الأسئلة عندما يسافرون إلى ألمانيا الأسبوع المقبل لحضور الاجتماع التالي لمجموعة الاتصال، حيث يجتمع ممثلو أكثر من 50 دولة لتنسيق الأسلحة وتقديم الدعم لأوكرانيا.