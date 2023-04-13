إعصار فريدي يُنهي حياة آلاف الأشخاص

ياسر رشاد - القاهرة -

تجاوز عدد ضحايا الإعصار المداري "فريدي" في جمهورية مالاوي ألف شخص، حسبما أفاد رئيس الجمهورية، "لازاروس شاكويرا".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، قال شاكويرا: "البلاد تُواصل أعمال الترميم بعد الإعصار المُدمر".

اقرأ أيضًا.. إعصار فريدي يُواصل حصد الأرواح

وأشار إلى أن "فريدي" كان الأكثر تدميرًا لمالاوي من بين جميع الأعاصير التي ضربت البلاد على مدى العقدين الماضيين.

وأعلنت سُلطات مالاوي في وقت سابق مقتل 676 وفقدان 538 شخص.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مالاوي لازاروس شاكويرا، أن إعصار"فريدي"، الذي استمر لفترة استثنائية، أوقع 326 قتيلاً في البلاد بحسب حصيلة جديدة فيما تجاوز العدد الإجمالي

للضحايا في دول جنوب إفريقيا 400.

وصرح شاكويرا خلال زيارة إلى بلانتير جنوب البلاد: "مُنذ الأربعاء، ارتفعت حصيلة هذه الكارثة من 225 إلى 326 قتيلاً وتضاعف عدد النازحين ليصل الى 183.159" في مالاوي.

وكشف أن الإعصار الذي ضرب المنطقة مرتين مُتبعًا مسارًا حلقيًا نادرًا ما يُسجل لدى خبراء الأرصاد الجوية، ما تسبب بمقتل 73 شخصًا في موزمبيق و17 في مدغشقر.