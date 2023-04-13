صحيفة أمريكية تكشف أسرار تأجيل أوكرانيا هجوم الربيع

ياسر رشاد - القاهرة -

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أسرار تأجيل أوكرانيا هجوم الربيع المُضاد المُقبل، الذي كان سيستهدف استعادة المناطق الجنوبية وصولاً إلى القرم.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، أشارت "واشنطن بوست" إلى أن هجوم الربيع كان فُرصة حاسمة لكييف، لكن العملية تأخرت بسبب "الظروف الجوية وبطء إمدادات المُعدات العسكرية ونقص الذخيرة".

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ولفتت الصحيفة إلى أن هذا زاد من مخاوف خلق حالة من الجمود في منطقة النزاع.

ونقلت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية في وقت سابق عن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال قوله، إن الهجوم المُضاد قد يبدأ الصيف المُقبل.

وأكد مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين، أن الجيش الأوكراني سيتكبد خسائر فادحة بالساعات الأولى من هجومه المُضاد، وستكون الفُرصة مُتاحة للقوات الجوية الروسية لسحقه.