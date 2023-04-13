شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لتعزيز الوحدة الخليجية.. قطر والبحرين تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، أعلنت لجنة المتابعة البحرينية - القطرية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكانت لجنة المتابعة البحرينية - القطرية عقدت اجتماعها الثاني، الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالسعودية.

ترأس وفد البحرين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد دولة قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، أمين عام وزارة الخارجية.

وقد تناول الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.

كما تقرر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961م.

وأكد الجانبان أن "هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية".

كما تأتي "وفقا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واحترامًا لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار".