كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير محدد واليابان تطلب من سكان منطقة الاحتماء

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدّد باتّجاه البحر، اليوم الخميس، وفق ما نقلت وكالة يونهاب عن الجيش الكوري الجنوبي.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة في الجنوب بأن الصاروخ أطلق باتّجاه بحر الشرق الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان، حسبما نقلت الوكالة، في خطوة تحدٍّ هي الأحدث في سياق توترات حادة مع سول وواشنطن.

ولم تذكر هيئة الأركان مزيدا من التفاصيل لحين إجراء تحليل، وفقا ليونهاب.

بدورها، أعلنت رئاسة الوزراء اليابانية -على تويتر- أن "كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي".

فيما ذكرت وسائل إعلام أن اليابان طلبت من سكان جزيرة هوكايدو شمال البلاد الاحتماء، بعد إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ذكرت أول أمس الثلاثاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا إلى توسيع نطاق ردع الحرب في بلاده بطريقة أكثر "عملية وهجومية"، مما زاد من حدة التوترات.

(الجزيرة)