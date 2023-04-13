شكرا لقرائتكم خبر عن العربي لحقوق الانسان: الحوار الوطنى فرصة للخروج بتوصيات لعلاج كافة القضايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الانسان وعضو المجلس القومي، عن تفائله من حرص مجلس أمناء الحوار الوطني وخاصه لجنه حقوق الانسان بشأن عقد اجتماعا مع مجموعة من منظمات حقوقية، تمهيدا وتنسيقا لبدء جلسات الحوار في مايو المقبل.

وقال عبد الجواد أحمد، إن تلك المبادرات من جانب المنسق العام ضياء رشوان ورفاقه في مجلس الأمناء يؤكد تطبيق عملي وكاشف عن دور المجتمع المدني كشريك في الوطن وشريك في المسؤلية، مؤكدا أن مشاركة المنظمات الحقوقية فى الحوار الوطنى يأتي تأكيدا لما نادي به وأكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعي للحوار من ضرورة تفعيل لدور المجتمع المدني ومشاركته في وضع خريطة إعادة بناء الوطن والمواطن المصري من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وغيرها من الخطط الوطنية المتعددة وكافة المسارات والمبادرات الرئاسية.

وذكر عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الانسان وعضو المجلس القومي، أنه يجب أن ننتهز الدعوة للحوار الوطني وحوارها باعتبارها فرص متاحة للخروج بتوصيات تمثل علاج وحلول لكافة قضايانا الوطنية الداخلية منها والخارجية.