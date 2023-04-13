انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 03:32 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2016.99 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2030.70 دولارا.

وصعدت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة يوم أمس الأربعاء بعدما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات لزيادة نسبتها 0.2 بالمئة.



ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.50 دولارا للأوقية، واستقر البلاتين عند 1015.06 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1464.16 دولارا.

