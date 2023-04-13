شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الصومال يتسلم دعوة للمشاركة في كوب 28 بدولة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تواصل دولة الإمارات دعوة رؤساء الدول الصديقة لحضور مؤتمر الأطراف COP28، والذي تنطلق فعالياته في دبي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

حيث تسلم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأربعاء، رسالة خطية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، تتضمن دعوته إلى المشاركة في COP28، الذي تستضيفه دبي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأربعاء، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مقديشو أحمد جمعة الرميثي، في "فيلا صوماليا" القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو.

وناقش شيخ محمود مع الرميثي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع التعاون المشترك في المجالات الأمنية والإنسانية وتنسيق الجهود في القضايا الإقليمية



وقالت السفارة الإماراتية في مقديشو على تويتر "قام أحمد جمعة الرميثي - سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصومال الفيدرالية بتسليم رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود -رسالة خطية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات".

وأضافت في تغريدتها "مضمونها دعوة الرئيس للمشاركة في مؤتمر المناخ COP28 والمقرر عقده بدولة الإمارات 2023".

ومن المتوقع مشاركة رئيس الصومال في قمة كوب 28 التي تستضيفه دولة الإمارات نوفمبر/ تشرين الثاني القادم في دبي.

وسبق أن شارك رئيس الصومال قمة شرم الشيخ كوب 27 للمناخ في مصر العام الماضي.

وزار الرئيس الصومالي دولة الإمارات ثلاث مرات منذ انتخابه في مايو/ أيار الماضي.

وتقدم دولة الإمارات دعما إنسانيا وأمنيًا للصومال للخروج من أزمتي الجفاف والإرهاب.

وتشهد العلاقات الصومالية الإماراتية انتعاشة كبيرة منذ مطلع 2022، حيث وقع البلدان اتفاقية تعاون أمنية وعسكرية لدحر الإرهاب في يناير/ كانون الثاني الماضي.