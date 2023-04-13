انت الان تتابع خبر الرافدين يصدر توضيحاً بشأن سلف الموظفين والمتقاعدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين تكون بضمانة الماستر كارد الصادرة من المصرف ومن دون كفيل".

وأضاف، أن "السلف تبدأ من ٥ مليون ولغاية ٢٥ مليون وحسب استحقاق المستلف والذي يتناسب مع مقدار راتبه الشهري الكلي".



وأشار البيان الى، أن "التقديم عليها الكترونيا وعبر التطبيق الالكتروني للمصرف"، لافتا الى أن "منح السلف يكون على شكل وجبات وبحسب الجداول وتسلسل تواريخ المتقدم للسلفة".