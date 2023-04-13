اقتحام بلدة طمون واندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة طمون جنوب طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

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وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين تصدوا لاقتحام لقوات الاحتلال المعززة بالآليات العسكرية في بلدة طمون، حيث أطلقوا النار باتجاه القوات بكثافة، فيما ردت القوات بالمثل.

وأشارت إلى أن القوات أغلقت مداخل البلدة، فيما نصبت حاجزًا على مفرق العشارين شارع الفارعة – طوباس.

وأشارت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر، إلى وقوع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، خلال انسحابها من البلدة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت الشبان،

نجم حامد، ومحمد جابر، وأحمد جرابعة، خلال اقتحامها بلدة بيتين شرق رام الله.

فيما اعتقل من قرية العوجا قرب أريحا 5 شبان، هم، أحمد جميل الجراهيد، وشقيقه علاء، ويحيى خالد الجراهيد، وشقيقه عبدالمنعم، ومحمد عواد الجراهيد. بينما اعتقل الشاب حذيفة أبو عابد من طولكرم بعد محاصرة منزل كان متواجدًا بداخله في الخليل، فيما اعتقل الشابين أدهم صبانة، وإيهاب أبو فانوس، عقب اقتحام منزليهما في بلدة بيت أمر شمال المحافظة ذاتها.

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