صحيفة أمريكية تكشف معلومات عن مسرب الوثائق السرية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، معلومات عن مسرب الوثائق الأمريكية التي أثارت جدلًا واسعًا وأوقعت الولايات المتحدة في مأزق كبير مع حلفائها، مؤكدة أنه شاب في العشرينيات من العمر مولع بالأسلحة النارية وكان يعمل في قاعدة عسكرية، وذلك نقلا عن زملائه في مجموعة دردشة على الإنترنت.

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وأشارت الصحيفة، الأربعاء، إلى أن الشخص نشر معلومات سرية في مجموعة على منصة المراسلة الفورية ديسكورد، تضم حوالي 20 رجلًا وفتى يجمعهم "الحب المشترك للأسلحة والعتاد العسكري والله".

واعتمدت الصحيفة في تقريرها، الذي لم يذكر اسم الشخص، على مقابلات مع عضوين في مجموعة الدردشة.

وأكدت منصة ديسكورد في بيان، الأربعاء، أنها تتعاون

مع سلطات إنفاذ القانون، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وفتحت وزارة العدل تحقيقا جنائيا رسميا الأسبوع الماضي بعد أن أحالت وزارة الدفاع (البنتاغون) الأمر إليها.

ويبدو أنه أخطر تسريب لأسرار الولايات المتحدة منذ سنوات، إذ نُشرت صور لمستندات حساسة على ديسكورد ومنصات أخرى مثل فور تشان وتيليغرام وتويتر.

وتحقق وكالات الأمن القومي ووزارة العدل الأمريكية في التسريب لتقييم الأضرار التي لحقت بالأمن القومي وبالعلاقات مع حلفاء ودول أخرى، مثل أوكرانيا.

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