شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الدولة يمنح سفير الجزائر وسام الاستقلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - منح رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سفير الجزائر خميسي عريفي، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى الإمارات.

وقلد وزير دولة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، السفير الجزائري الوسام.



وعبر الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان عن تقديره لجهود السفير خلال فترة عمله التي ساهمت في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون بينهما في شتى المجالات، معربًا عن أمنياته له بالنجاح والتوفيق في مهامه المستقبلية.



من جانبه، أعرب عريفي عن بالغ تقديره وشكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيدًا بالسياسة الحكيمة له ولنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.



وأشاد بالإنجازات التي حققتها الإمارات خلال الـ51 عامًا الماضية والتي تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة.