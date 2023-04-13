الأمير هاري يحسم جدل حضور حفل تتويج والده الملك تشارلز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن القصر الملكي في بريطانيا "قصر باكنجهام" أن الأمير هاري، النجل الأصغر للملك تشارلز الثالث، سيحضر حفل تتويج والده الشهر المقبل، مضيفًا أن زوجته ميغان ستبقى في الولايات المتحدة برفقة طفليها.

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وتنتهي بذلك تكهنات حول ما إذا كان هاري الابن الأصغر للملك سيحضر حفل التتويج في أعقاب انتقاداته اللاذعة للعائلة المالكة منذ أن تنحى عن واجباته الملكية عام 2020.

وسيُتوج تشارلز في كنيسة وستمنستر آبي في لندن في 6 مايو ضمن مراسم رسمية تتسم بالفخامة والأبهة ويعود تاريخها إلى ألف عام، وذلك بعد تولي والدته الملكة إليزابيث الحكم لمدة 70 عاما إلى أن توفيت في سبتمبر، وفقًا لوقع سكاي نيوز الإخباري.

وقال المتحدث باسم قصر باكنجهام "يسعد قصر باكنجهام التأكيد أن دوق ساسكس سيحضر حفل التتويج الذي سيعقد في كنيسة وستمنستر آبي في 6 مايو".

وأضاف: "ستظل دوقة ساسكس في كاليفورنيا برفقة الأمير آرتشي والأميرة ليليبيت".

ومن المتوقع أن يحضر حفل التتويج رؤساء دول وشخصيات أجنبية مرموقة.

وطغت على تحضيرات حفل التتويج خلال الشهور القليلة الماضية تصريحات هاري اللاذعة عن والده وشقيقه وليام وريث العرش في مذكراته، التي صدرت في الآونة الأخيرة، وفيلم وثائقي على نتفليكس وسلسلة من المقابلات التلفزيونية.

وردًا على سؤال خلال مقابلة جرت معه في يناير عما إذا كان سيحضر حفل التتويج إذا وُجهت له الدعوة، قال هاري: "يمكن أن يحدث الكثير من الآن وحتى ذلك الوقت، لكن الباب مفتوح دائمًا".

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