تنديد دولي بالأوضاع في أفغانستان.. ودعوات لأمريكا وحلفائها لتحمل المسؤولية

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت روسيا والصين وباكستان وإيران، اليوم الخميس، بيان مشترك نددوا فيه بما وصلت إليه الأوضاع في أفغانستان، محملين الولايات المتحدة وحلفاءها المسؤولية بسبب العقوبات المفروضة ضد هذا البلد.

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وجاء في البيان الذي صدر عقب اجتماعي لوزراء خارجية روسيا والصين وباكستان وإيران في سمرقند اليوم الخميس، أنه أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها تحمل المسؤولية عن الوضع الصعب الحالي في أفغانستان، وعليهم رفع العقوبات أحادية الجانب المفروضة على أفغانستان على

الفور وإعادة الأصول المجمدة، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

ودعا وزراء خارجية الدول الأربع، المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

كذلك دعا البيان السلطات الأفغانية إلى رفع القيود المفروضة على النساء والأقليات القومية، وتشكيل حكومة شاملة.

وأكد البيان على ضرورة اتخاذ السلطات الأفغانية إجراءات واضحة لمكافحة الإرهاب.

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