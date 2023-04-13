سوريا.. تسجيل 16 هزة أرضية ضعيفة خلال يوم

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية 16 هزة أرضية ضعيفة تراوحت قوتها بين 1.7 و3 درجات على مقياس ريختر، حسب ما أعلن المركز الوطنى للزلازل السورى.

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وأوضح المركز في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت تسجيل هزة واحدة شمال شرق حماة، وأخرى شمال

غرب اللاذقية بـ 21 كم، و9 هزات في لواء اسكندرون، و5 هزات في تركيا.

وأشار المركز إلى أن مقياس هذه الهزات تراوح بين 1.7 و3 درجات على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 31 كم.

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