شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الأولى أفريقيا فى صادرات الخدمات والثانية فى الخطوط الملاحية.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى إنفوجراف أن مصر الأولى إفريقيا فى صادرات الخدمات والثانية فى الخطوط الملاحية، جاء فيه أن مصر الثانية فى مؤشر الخطوط الملاحية البحرية على المستوى الإفريقى " الاقتصادات الأكثر ترابطا/ اتصالا " فى الربع الثالث من 2022.

كما رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى إنفوجراف، جهود الدولة لتمكين المرأة والقضاء على التمييز على أساس النوع، كشف أن الدولة المصرية مكنت الدولة من الوصول الى دوائر صنع القرار وتقلد وظائف الإدارية العليا والتعيين فى جميع جهات الهيئات القضائية.

كانت تنسيقية الأحزاب رصدت من قبل جهود الدولة لمواجهة العنف ضد المرأة، موضحة أن الدولة أطلقت ثلاث استراتيجيات لمكافحة العنف ضد المرأة.

كما رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في انفوجراف أسباب صدور قانون التظاهر وجهود الدولة لاحتواء الجميع، وكيف راعت مصر حقوق الإنسان عند تطبيق عقوبة الإعدام، جاء ذلك ردا على التقرير النصف سنوى المقدم للأمم المتحدة من بعض المؤسسات.