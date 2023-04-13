شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة بالخير والبركات، وأن يشمل برعايته وطننا الغالى في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتظل مصر دائماً رمزاً ومنارة تضئ للعالم بفضل وحدة أبنائها ورعايتهم لما تحض عليه قيم الأديان السماوية الجليلة.

وجاء فى نص البرقية

قداسة البابا /تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

تحية إعزاز وتقدير لشخصكم

الكريم ،،،

أتقدم لقداستكم بخالص التهانى القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد .

داعياً الله أن يعيد عليكم هذه المناسبة بالخير والبركات، وأن يشمل برعايته وطننا الغالى في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتظل مصر دائماً رمزاً ومنارة تضئ للعالم بفضل وحدة أبنائها ورعايتهم لما تحض عليه قيم الأديان السماوية الجليلة.

وكل عام وقداستكم بخير،،،