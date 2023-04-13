انت الان تتابع خبر رسميا.. انفصال ديميت أوزدمير عن زوجها أوزهان كوتش (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد تداول أخبار اليوم في الصحافة التركية عن أن الانفصال تم بالاتفاق بين الزوجين، أكدّت ديميت صحة الأخبار المتداولة واعلنت انفصالها رسميًا عن زوجها من خلال بيان لها عبر ستوري حسابها بإنستغرام، علقت عليه بما معناه "صحيح ما قيل بأننا لم نستطع إدارة زواجنا منذ فترة وأننا قررنا انهاءه.تابعت "نحن نعلم أن هذا القرار الذي تخذناه في إطار الاحترام المتبادل والتفاهم سيؤثر أيضًا على عائلاتنا وكبارنا، نحن نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ عملية الطلاق دون إزعاجهم أو إجهادهم".

وختمت بيانها "نطلب منكم أصدقائنا أعضاء الصحافة التعامل مع هذه العملية بنفس الحساسية".



وكان تقرير صادر عن مجلة سنوب التركية قد ذكر أن الثنائي قد قررا الطلاق، ومن المتوقع أن تعلن ديميت و أوزهان طلاقهما قريبا.

وبحسب خبر الصحفية بيرسين قالت " وصل الخبر المنتظر، ديميت اوزديمير و اوزهان اللذان تشاجرا بشكل عنيف في يوم ميلادها، قررا الطلاق".

ويذكر ان تزوج الزوجان مع حفل زفاف رائع في اسطنبول في أب من العام الماضي واستمر الزواج 8 أشهر.