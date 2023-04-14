شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة عن صاروخ أطلقته كوريا الشمالية تجاه بحر اليابان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صاروخ باليستي جديد أطلقته كوريا الشمالية، يصب مزيدا من الزيت فوق نار التوترات التي تسود العلاقات مع جارتها الجنوبية.

وبحسب وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية فإن بيونغ يانغ اختبرت صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب، الخميس.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "الصاروخ الباليستي الجديد سيغير قدرة البلاد الاستراتيجية على الردع وقدرات الردع النووي".

وكانت كوريا الجنوبية قد قالت إن كوريا الشمالية أطلقت ما بدا أنه صاروخ باليستي جديد يوم الخميس، مما أثار حالة من الذعر في شمال اليابان، حيث طُلب من السكان الاحتماء، غير أنه اتضح عدم وجود خطر.

إطلاق الصاروخ الجديد جاء قبل يومين من الذكرى الـ 111 لميلاد الراحل "كيم إيل-سونغ"، المؤسس الوطني لكوريا الشمالية جد الزعيم الحالي، ويطلق عليه "يوم الشمس"، كما تزامن مع الذكرى الحادية عشرة لتولي "كيم جونغ-أون" منصب الرئيس الأول للجنة الدفاع الوطني.

وأعلنت بيونغ يانغ أن الصاروخ الذي أطلقته هو من طراز "هواسونغ 18" أحدث طراز في سلسلة صواريخ "هواسونغ" التي تنتجها، والتي يطلق عليها "الصواريخ الوحشية".

يعد هو النسخة الأحدث من سلسلة "هواسونغ" وهو صاروخ باليستي عابر للقارات من إنتاج كوريا الشمالية. وتم الكشف النسخة 17 منه لأول مرة في 10 أكتوبر 2020 بمناسبة الذكرى ال75 لتأسيس حزب العمال الكوري.

و "الصاروخ الوحشي" الجديد قادر على حمل عدة رؤوس حربية ونووية ومازال مداه غير معروف وإن كان مدى "هواسونغ 17" يصل إلى 13 ألف كيلومتر.

وكان آخرصاروخ باليستي عابر للقارات من سلسلة "هواسونغ"، أطلقته كوريا الشمالية في فبراير/شباط الماضي، وكان من طراز "هواسونغ 15".

وقال جيش كوريا الجنوبية إن الصاروخ حلّق مسافة ألف كيلومتر تقريبا، واصفا إطلاقه بأنه "استفزاز خطير". ولم يتم الكشف أقصى ارتفاع للصاروخ.

وبحسب مسؤول عسكري كوري جنوبي فإن أقصى ارتفاع للصاروخ كان أقل من ستة آلاف كيلومتر، وهو أعلى ارتفاع في بعض الاختبارات التي حطمت الرقم القياسي العام الماضي.

وقال" حتى الآن نعتقد أنهم أطلقوا نوعا جديدا من الصواريخ الباليستية بمدى متوسط أو عابر للقارات.. ما زلنا نحلل تفاصيل مثل المسار والارتفاع والمدى مع احتمال أنه كان به محرك يعمل بوقود صلب".

جاء إطلاق الصاروخ الجديد بعد أيام من دعوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى تعزيز قدرة الردع العسكري لبلاده بطريقة "عملية وهجومية بدرجة أكبر" لمواجهة ما يصفه بـ "تحركات الولايات المتحدة العدوانية".

وكانت السلطات اليابانية قد أطلقت إنذارا لجزيرة هوكايدو في شمال البلاد خشية أن يسقط الصاروخ بها، إلا أن تراجعت عنه مؤكدة أن الصاروخ لن يسقط في مكان قريب.

وأجلت مدارس في هوكايدو فتح أبوابها وتم تعليق بعض خدمات القطارات.

وتمر العلاقات بين الكوريتين بفترة توتر صعبة، بسبب التجارب الصاروخية التي تجريها بيونغ يانغ، والتي تقول إنها ترد بها على سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة في الآونة الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وتعمل كوريا الشمالية على صنع المزيد من الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، والتي يسهل تخزينها ونقلها ويمكن إطلاقها دون أي تحذير أو وقت للتجهيز تقريبا.

ومنذ نحو 8 أيام، لا ترد كوريا الشمالية على اتصالات جارتها الجنوبية عبر الخط العسكري الساخن، وهي اتصالات روتينية تجرى مرتين يوميا.

وعلى الرغم من أن العلاقات بين سول وبيونغ يانغ يخيم عليها التوتر بشكل دائم، بسبب التجارب النووية لكوريا الشمالية فإن الجانبين يجمعها خط عسكري ساخن.

ويعد الخط الساخن وسيلة نادرة للتواصل بين الجارتين اللدودتين.

ويستخدم هذا الخط لتوفير ممر آمن لرجال الأعمال وسفر العمال من كوريا الجنوبية إلى المجمع المشترك في كيسونج الذي يعد رمزا نادرا للتعاون بين الشمال والجنوب.

وتقول وزارة الدفاع في سول إن الخطوط الساخنة ساهمت في منع وقوع اشتباكات غير متوقعة، كما أنها تؤدي إلى تخفيف كبير للتوتر العسكري.