شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على "فاجنر" بسبب أنشطتها في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدرج الاتحاد الأوروبي، الخميس، مجموعة المرتزقة الروسية "فاجنر" في قائمة المنظمات الخاضعة لعقوبات التكتل؛ بسبب "مشاركتها الفاعلة في الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا"، وفق بيان للمجلس الأوروبي.

ومجموعة فاجنر، التي تقود المعارك الروسية للسيطرة على مدينتي باخموت وسوليدار الأوكرانيتين، سبق أن أدرجت في قائمة أخرى للمنظمات الخاضعة لعقوبات التكتل بتهمة انتهاكها حقوق الإنسان و"زعزعتها استقرار" بلدان في إفريقيا.

وأعلن المجلس الأوروبي، الذي يمثّل الدول الـ27 الأعضاء في التكتل، أنّ الإدراج الجديد في قائمة العقوبات "يستكمل" الإدراج السابق.

واعتبر المجلس أنّ مجموعة فاجنر أضيفت من جديد إلى القائمة؛ "بسبب أفعال تقوّض أو تعرّض للخطر وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".

وأشار بيان المجلس إلى أنّ إدراج فاجنر مرّتين "يؤكّد البعد الدولي لأنشطة المجموعة وخطورتها كما وتأثيرها المزعزع للاستقرار في البلدان التي تنشط فيها".

كما أضاف المجلس إلى قائمة عقوباته وسيلة الإعلام الروسية "ريا فان" التابعة لمجموعة "باتريوت ميديا غروب"، التي يرأس مجلس أمنائها يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاجنر".

وتقول منظمة غير حكومية روسية ومنشقّ عن فاجنر إنّ مقاتلي المجموعة ضالعون في إعدام سجين حرب أوكراني بقطع الرأس، في عملية وُثّقت بتسجيل فيديو قوبل بإدانات أوكرانية وأممية.

والخميس، نفى بريغوجين صحّة ما نُسب إلى مجموعته بهذا الشأن، في حين أعلنت روسيا فتح تحقيق في هذه القضية.

وتقضي العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الأفراد والكيانات تجميد أصولهم في التكتل وحظر سفرهم إلى دوله، ومنع الأفراد والشركات في الاتّحاد من إجراء أيّ تعاملات معهم.

وفرض الاتحاد الأوروبي عشر حزم من العقوبات على روسيا العام الماضي على خلفية غزوها أوكرانيا.