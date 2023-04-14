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كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب

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ياسر رشاد - القاهرة - أكدت كوريا الشمالية إطلاق صاروخ بالستي يعمل بالوقود الصلب، وفق روسيا اليوم.

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وذكرت كوريا الشمالية أن أحدث تجربة صاروخية أجرتها كانت صاروخا باليستيا عابرا للقارات "يعمل بالوقود الصلب"، في أول اختبار من نوعه لبيونغ يانغ، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" اليوم الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية إن زعيم كوريا

الشمالية كيم جونغ أون قال إن "النوع الجديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات يحرز تقدما سريعا في الهجوم النووي المضاد".

وأفادت هيئة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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