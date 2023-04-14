طرح كعك وبسكويت العيد بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25 %

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين معاون الوزير أحمد كمال، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز بضخ كميات كبيرة من الكعك والبسكويت بالمجمعات والمنافذ التابعة لشركات المخابز والمطاحن بتخفيضات تصل إلى 25%.
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وأكد كمال أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع يوميًا ما يتم ضخه من السلع بالمجمعات الاستهلاكية، وكذلك عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.
وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كعك عيد الفطر المبارك في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية، وفي تقرير تلقاه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أشار إلى أن التخفيضات تصل إلى 25%.
وأكد التقرير الوارد للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر الأنواع كافة من خلال شركات النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعامة لمخابز القاهرة الكبرى، وأنه يتم طرح كيلو الكعك السادة وكذلك الملبن بسعر 120 جنيهًا، وكعك المكسرات 170 جنيهًا، وكيلو البسكويت النشادر بـ 110
وأشارت الشركة القابضة للصناعات الغذائية في التقرير الوارد إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة 1 كيلو بسعر 120 جنيهًا والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيهًا والـ 3 كيلوجرامات بسعر 380 جنيهًا.
ولفت التقرير أنه يتم كذلك طرح عبوة كعك مشكل شفافة زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيهًا، والـ 2 كيلو بـ 250 جنيهًا، والـ 3 كيلوجرامات بـ 380 جنيهًا، فضلًا عن عبوة مكسرات فاخرة كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.