شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حالات تتسبب في فصل الطالب من الكلية العسكرية التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رقم 150 لسنة 2022 بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، حالات فصل الطلاب من الكلية، وفي مقدمتها الحكم علي الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (10) لتقضي بأن يُفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية:

1 - الحكم علي الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف.

2 - حالة فقد أي شرط من شروط القبول بالكلية.

3 - حالة رسوب الطالب مرة واحدة في السنة الدراسية الواحدة.

ووفقا للمادة القانونية، لا يعتبر ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية.

يشار إلى أن الكلية العسكرية التكنولوجية، تتولي التعليم الفني والتدريب المهني التطبيقي والتكنولوجي لإعداد وتخريج ضباط مؤهلين للعمل بجميع التخصصات الفنية بالقوات المسلحة، يكونون قادرين على استيعاب وتطبيق نظم التكنولوجيا الحديثة واستغلالها، والإشراف على الأعمال الفنية والمهنية بالقوات المسلحة، وللخدمة بكفاءة في الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة.