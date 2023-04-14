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إخراج زكاة الفطر نقدًا أم حبوب.. الإفتاء تحسم الجدل

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ياسر رشاد - القاهرة - رد الدكتور أحمد عبد الله بكير واعظ بمجمع البحوث الإسلامية وعضو لجنة الفتوى،  على تساؤل هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا أم يتم إخراجها حبوب؟


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وقال الدكتور عبدالله، إن "رسول الله صلى عليه وسلم" فرض علينا  زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير وكان وقتها ذلك وشرعت الزكاة لحاجة

الفقير؟، أما الآن فقد تغير الحال بتغير الزمان ، ونجد الان حاجة الفقير تسد بالأموال أفضل .

وأكد على أن الفتوى تختلف بإختلاف الزمان والمكان فإذا نظرنا إلى الزمن الحالي ، فيجوز إخراج زكاة الفطر نقدا.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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