موعد إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية الأزهرية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الإدارة المركزية لشئون الطلاب والامتحانات والخريجين بقطاع المعاهد الأزهرية تعلن عن إعلان أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وتهيب الإدارة بأبنائها الطلاب بمتابعة بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة أرقام جلوسهم والاستعداد لاستلام أرقام جلوسهم من المعاهد الأزهرية.

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كما تنبه الإدارة إلى أنه لن تقبل الشهادات المرضية الأعذار إلا الصادرة عن اللجنة الطبية العامة بالتأمين الصحي التابعة لمحافظة الطالب على أن تقدم هذه الشهادة لإدارة امتحانات المنطقة الأزهرية التابع إليها الطالب لذا يرجى مراعاة التالي:



في حالة حدوث عرض طبي لأي طالب من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية قبل دخوله اللجنة الامتحانية يمنعه من إداء الامتحان في مادة أو أكثر بالدور الأول ويرغب في

تأدية امتحان المادة التي تخلف فيها بالدرجة كاملة في الدور الثاني عليه مراعاة التعليمات التالية بكل دقة.



على الطالب المريض التوجه إلى مقر لجنته الامتحانية ومعه صورة شخصية حديثة للحصول على خطاب تحويل من اللجنة إلى اللجنة الطبية بالتأمين الصحي بمحافظة الطالب معتمدا من رئيس اللجنة الامتحانية مختوما بخاتم اللجنة نصف الخاتم على الصورة الشخصية والنصف الثاني على نموذج الكشف الطبي.



بعد الكشف الطبي يتوجه الطالب أو ولي أمره بتقديم التقرير الطبي إلى إدارة امتحانات المنطقة التابع إليها الطالب.