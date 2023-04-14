السعودية.. المحكمة العليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال شوال ليلة الخميس المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - حددت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية موعد تحري هلال شهر شوال، قائلة إنه سيتم التحري عن الهلال مساء يوم الخميس المقبل 29 / 9 / 1444هـ.

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وجاء في بيان المحكمة العليا، اليوم الجمعة، أنها تطلب من عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس 29 / 9 / 1444هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 20 / 4 / 2023م.

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بوساطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته

على الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكَّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

ويترقب المسلمون في كل دول العالم في آخر شهر رمضان من كل عام، الإعلان عن تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.

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