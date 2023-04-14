انفجار بمزرعة في ولاية تكساس الأمريكية يودي بحياة آلاف الأبقار

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، انفجار مزرعة للألبان في ولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، ما أدى إلى إصابة شخص ونفوق نحو 18 ألف بقرة.

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وقال مفوض الزراعة في ولاية تكساس سيد ميلر، فى بيان، نقله موقع "فرانس 24"، إن الحادث هو "أخطر حريق في مزرعة لتربية الماشية في تاريخ تكساس".

وأضاف أن "التحقيق فيه وملاحقة المسؤولين سيستغرق بعض الوقت على الأرجح".

ودمر الانفجار والحريق، ليل الاثنين الثلاثاء، مزرعة ألبان "ساوثفورك" الواقعة بالقرب من بلدة ديميت في منطقة بانهاندل بولاية تكساس.

وأكد ميلر أن مصدر الانفجار والحريق لم يعرف ووصف الحادث بأنه "مروع".

وأضاف ميلر "ما إن نعرف السبب والحقائق المحيطة بهذه المأساة، سنحرص على إطلاع الجمهور على كل التفاصيل لتجنب كوارث من

هذا النوع في المستقبل".

ووجد رجال الاطفاء والشرطة الذين هرعوا إلى مكان الحادث "شخصا محاصرا في الداخل". وقال مكتب مأمور مقاطعة كاسترو على فيسبوك إنه تم إنقاذ عامل المزرعة ونقله جوا إلى المستشفى.

وصرح مكتب مأمور المقاطعة سال ريفيرا لشبكة س"ي بي إس" أنه قد يكون حدث ارتفاع في حرارة نظام إزالة الروث من الحظيرة، مشيرا على أن غاز الميثان يمكن أن "يشتعل ثم ينتشر مع الانفجار والحريق".

وأكد أنه تم فتح تحقيق في الحادث.

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