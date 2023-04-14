سلّم الرواتب على طاولة اللجان ووزارات ترفض الخضوع له

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بغداد - ياسين صفوان - مع انتظار شرائح المجتمع إقرار قانون الخدمة المدنية الذي يتضمّن تعديل الرواتب بسلّم يحقق العدالة بين الموظفين، تكشف اللجنة المالية عن أسباب تأخر القانون وتعزوها الى امتناع بعض الوزارات الامتثال للسلم الجديد بذريعة وجود قوانين خاصة بها.

من الناحية القانونية يقول خبراء انه لا يوجد سند قانوني يمنح الوزارات الحق في عدم الامتثال لسلم الرواتب الجديد لا سيما وان البرلمان يمثل الجهة التشريعية في الغاء وتعديل القوانين في البلاد.