اليمن.. تبادل 320 شخصاً من صفقة الأسرى والمحتجزين بيومها الأول

بغداد - ياسين صفوان - فقد أعلنت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان أن أول طائرة أقلعت من صنعاء" وعلى متنها أسرى من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا باتجاه عدن (جنوب)، مقر السلطة.

أوضح أن هذا النهار سيشهد أربع رحلات 2 من صنعاء نحو عدن، و2 من عدن باتجاه العاصمة، لنقل نحو 320 أسيراً من الطرفين

وأضاف أن عدد الأسرى الحوثين الذي سيتم نقلهم إلى صنعاء يبلغ 249، سيقسمون على رحلتين الأولى ستنقل 125، والثانية ستقل 124.

أما أسرى الحكومة الشرعية فيبلغ عددهم 70سينقلون إلى عدن عبر رحليتن أيضا، الأولى تقل 35 والثانية 35، بينهم وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي وشقيق الرئيس السابق اللواء ناصر منصور هادي.

كما أكد أن الرحلة الأولى من عدن إلى صنعاء ستقلع بنفس الوقت التي تقلع فيها الطائرة الأخرى من صنعاء لعدن.

وكان المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى وعضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل أشار بتغريدة على تويتر أمس إلى أن " عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة... وتستمر ثلاثة أيام". ولفت إلى أنها ستشمل رحلات طيران للصليب الأحمر بين وصنعاء وعدن (جنوب) والمخا (غرب) ومأرب (وسط شمال) في اليمن.