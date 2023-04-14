انت الان تتابع خبر ميسي يبعث برسالة لتشافي.. هل تمهد لعودته إلى برشلونة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقل "راديو كتالونيا" الإسباني المقرب من أخبار الـ"بلوغرانا" عن ميسي، أنّه قد أخبر تشافي باستعداده الكامل لحل مشاكله مع زملائه السابقين في الفريق من أجل ضمان العودة إلى النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وأضاف المصدر أنّ نجم الـ"تانغو" لطالما أكّد ارتباطه بمدينة برشلونة وناديها، معبّرًا لتشافي عن رغبته في العودة مرارًا، وحتى عندما يتحدث عن الفريق يستعمل دومًا صيغة الجمع "نحن" في إشارة إلى أنه يعتبر نفسه جزءًا من تاريخ هذا النادي العريق.

وتأتي هذه الأخبار، في وقت لا يشعر فيه ميسي بالارتياح داخل معقل "حديقة الأمراء"، حيث توالت عليه صافرات الاستهجان مؤخرًا، لا سيما بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، رغم تقديمه مستوى جيدًا وأرقامًا مميزة في المجمل هذا الموسم، حيث سجّل 14 هدفًا و14 تمريرة حاسمة "أسيست" في منافسات الدوري الفرنسي، في حين خاض 7 مباريات في دوري الأبطال وقّع خلالها على 4 أهداف ومثلها تمريرات حاسمة، وفي رصيده مباراة في كأس الأبطال الفرنسية وهدف، في حين لم يسجل في كأس فرنسا التي لعب خلالها مباراة واحدة.

ويؤشر موقع "ترانسفير ماركت" الخاص بانتقالات اللاعبين، إلى أنّ ميسي البالغ من العمر 35 عامًا والذي ينتهي عقده في يونيو/ حزيران 2023، بات يحظى بنسبة مرتفعة مؤخرًا -حسب مؤشر تواتر الأخبار- والتي بلغت 83٪ للعودة إلى ناديه السابق برشلونة.

من جهة أخرى، يحظى نادي الهلال السعودي، أحد أبرز المهتمين بفكرة ضم ميسي إلى الدوري السعودي ليلتحق بنجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بنسبة مهمة حسب مؤشرات الأخبار، إذ قدّرها المصدر المذكور بنسبة 50٪، في حين احتلت فرضية عودة الـ"بولغا" إلى فريق نشأته نيولز أولد بويز، المركز الثالث بنسبة 20٪، وهو ما يمكن تفسيره باستبعاد عودة بطل المونديال الأخير إلى موطنه في الوقت الراهن.

وتأتي هذه النسب المذكورة لتدعم تصريحات ميسي وتأكيداته المتكررة على نيته البقاء لأطول مدة ممكنة في أوروبا لمحاولة خوض المنافسات الكبيرة على غرار دوري أبطال أوروبا.

