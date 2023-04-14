انت الان تتابع خبر من بينهم زوجها.. 6 أشخاص يحرقون امرأة إثر مشاكل عائلية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "معلومات وردت للأجهزة الامنية بوجود حادث حريق ضمن منطقة حسينية المعامل منطقه الشاعوره ولدى الانتقال الى محل الحادث تبين حرق امرأة تولد ١٩٩٢عملها ربه بيت". وأشار الى ان "الزوجة ادعت ان من قام بحرقها خالها وزوجها واولاد خالها وطلبت شكوى ضدهم وعددهم ستة اشخاص".

وأضاف المصدر ان "المشاجرة بسبب مشاكل عائلية بخصوص اطفالها"، مشيرا الى ان "الحريق تسبب بإصابات في اماكن مختلفة من الجسم وتم نقل الزوجة الى مستشفى مدينة الطب".