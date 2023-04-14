القوات الأوكرانية تنسحب من أراض في باخموت

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر الحرب الروسية الأوكرانية، اليوم الجمعة وللعام الثاني على التوالي، وفي آخر التطورات، اضطرت القوات الأوكرانية للانسحاب من بعض الأراضي في مدينة باخموت مع شن روسيا هجوما جديدا هناك بنيران المدفعية الثقيلة على مدى اليومين المنصرمين.

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وقالت بريطانيا إن روسيا بثت النشاط من جديد في هجومها على بلدة باخموت في دونيتسك أوبلاست إذ تحسن التعاون بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة فاجنر، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وأضاف الجيش البريطاني في تحديث يومي لمعلومات المخابرات “تواجه القوات الأوكرانية مشاكل كبيرة تتعلق بإعادة الإمداد لكنها نفذت انسحابات منظمة من مواقع اضطرت للتنازل عنها”.

وتتولى مجموعة فاجنر زمام قيادة الجانب الروسي في المعركة المستمرة منذ شهور والأكثر دموية في الحرب لكن زعيم مجموعة المرتزقة اشتكى من تراجع دعم الجيش لقواته.

وجاء في البيان البريطاني أن “الدفاع الأوكراني ما زال يحتفظ بالمناطق الغربية من البلدة لكنه يتعرض لنيران مدفعية روسية مكثفة على نحو خاص خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية”.

وذكر أن وحدات فاجنر تركز الآن على التقدم في وسط باخموت وأن قوات المظلات الروسية تقدم لها الدعم بهجمات على جوانب المدينة.

وباخموت، التي كان يعيش فيها حوالي 70 ألف شخص قبل الحرب، هي الهدف الرئيسي لروسيا في هجومها الشتوي الكبير الذي لم يحقق حتى الآن سوى مكاسب هزيلة رغم قتال المشاة بضراوة لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وستكون السيطرة على المدينة أكبر انتصار عسكري لروسيا في ثمانية أشهر. وتقول موسكو إن انتزاع باخموت سيفتح طريقا للسيطرة على مزيد من الأراضي في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا مما يمثل هدفا آخر رئيسيا للحرب.

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