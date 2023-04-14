ألمانيا تدعو الصين إلى مطالبة روسيا بوقف الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، الصين إلى أن تمارس نفوذها على روسيا لإنهاء الحرب، معتبرة أنه لا توجد دولة أخرى لها تأثير على موسكو أكثر من بكين.

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وتساءلت خلال مؤتمر صحافي في بكين إلى جانب نظيرها الصيني تشين غانغ، لماذا لا يتضمن الموقف الصيني حتى الآن طلبا للمعتدي الروسي بوقف الحرب.

كما حذرت من التصعيد العسكري في مضيق تايوان، قائلة: "تصعيد عسكري في مضيق تايوان الذي يمر عبره 50% من التجارة العالمية كل يوم، سيكون سيناريو كارثيا للعالم بأسره".

بدورها، أوضحت السلطات الصينية أن على ألمانيا تعزيز محادثات السلام واعتبارها الطريقة الوحيدة لحل الأزمة الأوكرانية

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، خلال مؤتمر صحافي إن الطريقة الوحيدة لحل الأزمة الأوكرانية

هي المفاوضات حتى تعزيز عملية التسوية السلمية.

يشار إلى أن وزير الخارجية الصيني، تشين قانغ، كان التقى بوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، وأجريا معاً الحوار الاستراتيجي الصيني الألماني الـ6 في مجال الدبلوماسية والأمن.

ومنذ انطلاق الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير من العام الماضي، اصطفت دول الاتحاد إلى جانب كييف، فارضة مئات العقوبات على موسكو.

ومع تصاعد التوتر الأميركي الصيني مؤخراً حول تايوان، دعمت أوروبا موقف الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، فيما تسعى بكين إلى ضمها للبر الصيني.

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