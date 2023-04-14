شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تثقيف الإعلاميين": الإعلام والدراما رأسا حربة في معركة الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين إن الإعلام والدراما دائمًا في مقدمة صفوف معركة الوعي التي تخوضها مصر لدحر الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك من خلال تغيير المفاهيم التي رسختها جماعات الشر على مدار العقود الماضية، فضلًا عن أن القاعدة الجماهيرية التي يخاطبها الإعلام والفنون "خاصة المسلسلات" أكبر بكثير من تلك التي تتأثر بالخطاب الإرهابي .

وأكد "عدلي " أن الدراما تعد إحدى أدوات القوة الناعمة المصرية، وأنه كلما نجح صناع الدراما في امتلاك أدواتها من القصة والاداء وتوجيه رسالة قوية لبناء الوعى وتشكيل المعرفة والوجدان، موضحاً أن الدور الذي فعله صناع الدراما الوطنية في بناء الوعي يمكن ملاحظته من خلال ما حظيت به بنسب متابعة ومشاهدة تلك المسلسلات الدرامية الوطنية التي استطاعت الوصول بقضايا تنمية الوعي الجمعي إلى مختلف الأجيال فى الشارع المصرى.