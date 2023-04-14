بعد نصيحة رونالدو.. النصر السعودي يستهدف لعقد صفقة "مدوية": زيدان أو مورينيو

وفي هذا الصدد، كشفت قناة CBS سبورتس نقلا عن مصادر داخل النصر، بأن الفريق السعودي يريد التعاقد مع جوزيه مورينيو مدرب روما الحالي أو زين الدين زيدان.

وأضافت "كريستيانو رونالدو نجم النصر، يتعاون مع مجلس إدارة النادي في هذا الملف".



وأشارت إلى أن إدارة النصر أرسلت عرضا شفهيا إلى زيدان، وأن رونالدو يشارك في المفاوضات لإقناع المدرب الفرنسي بالقدوم إلى الرياض.

وأضافت "لا توجد مؤشرات واضحة بشأن موقف زيدان تجاه العرض السعودي، بل يريد منح نفسه مهلة من الوقت لدراسة كافة العروض المتاحة".

وختمت تقريرها بأن الحلم الأكبر لزيدان، بقيادة منتخب فرنسا، تبخر بتجديد عقد المدرب ديشامب حتى صيف 2026، لكن يبقى زيزو مرشحا لأندية أخرى مثل تشيلسي وباريس سان جيرمان.

