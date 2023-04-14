انت الان تتابع خبر إدارة الزوراء توضح حقيقة الاستغناء عن خدمات الثنائي الأردني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453199-638170722136366091.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-04-14 | 14:28
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نفت إدارة نادي الزوراء الرياضي، اليوم الجمعة، الاستغناء عن خدمات الثنائي الأردني محمد أبو حشيش وإبراهيم سعادة في الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "إدارة نادي الزوراء تنفي الأنباء التي تحدثت عن الاستغناء عن خدمات اللاعبين محمد أبو حشيش وإبراهيم سعادة في الانتقالات الصيفية المقبلة".
وبين عبد الرحمن، أن "إدارة نادي الزوراء لم تناقش أو تتحدث عن الاستغناء أو تجديد أي عقد من عقود اللاعبين في الفترة المقبلة وإنما تركز حالياً على وضع الفريق في الدوري الممتاز وكأس العراق".
وكان الزوراء قد ضم الثنائي الأردني على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وبين عبد الرحمن، أن "إدارة نادي الزوراء لم تناقش أو تتحدث عن الاستغناء أو تجديد أي عقد من عقود اللاعبين في الفترة المقبلة وإنما تركز حالياً على وضع الفريق في الدوري الممتاز وكأس العراق".
وكان الزوراء قد ضم الثنائي الأردني على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
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