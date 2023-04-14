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إدارة الزوراء توضح حقيقة الاستغناء عن خدمات الثنائي الأردني

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2023-04-14 | 14:28

إدارة الزوراء توضح حقيقة الاستغناء عن خدمات الثنائي الأردني

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نفت إدارة نادي الزوراء الرياضي، اليوم الجمعة، الاستغناء عن خدمات الثنائي الأردني محمد أبو حشيش وإبراهيم سعادة في الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "إدارة نادي الزوراء تنفي الأنباء التي تحدثت عن الاستغناء عن خدمات اللاعبين محمد أبو حشيش وإبراهيم سعادة في الانتقالات الصيفية المقبلة".

وبين عبد الرحمن، أن "إدارة نادي الزوراء لم تناقش أو تتحدث عن الاستغناء أو تجديد أي عقد من عقود اللاعبين في الفترة المقبلة وإنما تركز حالياً على وضع الفريق في الدوري الممتاز وكأس العراق".

وكان الزوراء قد ضم الثنائي الأردني على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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