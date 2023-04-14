شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مجلس النواب × أسبوع.. الموافقة على تعديلات أكاديمية الشرطة و"الجنسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة، حيث وافق المجلس "في المجموع" على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة مقبلة.

الأول: بتعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة "لتزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة".

الثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية "لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء نفاذاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن".

ووافق المجلس نهائياً على (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لتحفيز بيئة التجارة والاستثمار، وتعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة، وتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وأحال المجلس (29) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات، ومجلس النواب يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته بشأن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، ووضع حد لتلك الاعتداءات حتى نجنب المنطقة مزيداً من التوتر والعنف، كما هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم بمناسبة الأعياد.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023.