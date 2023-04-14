انت الان تتابع خبر كانت محظورة.. اليابان توافق على بناء أول كازينو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومن المقرر أن يفتتح هذا الكازينو في مدينة أوساكا -وهي ثالث أكبر مدينة في اليابان سكاناً- غربي البلاد بحلول عام 2029؛ وذلك بهدف جذب السياح، بعد خلافات استمرت سنوات بشأن الكازينوهات وارتفاع نسبة إدمان القمار، فيما أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من قرار الحكومة.وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن مشروع الكازينو في أوساكا "سيساهم في تنمية المنطقة، وفي نمو اليابان، وسيصبح قاعدة سياحية لنقل صورة اليابان إلى جميع أنحاء العالم".

واليابان هي الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التي تحظر الكازينوهات وأنشطة قمار أخرى، لكنها تبنَّت في 2018 قانوناً يمهد الطريق لإضفاء الشرعية على هذا النشاط.

وأثارت مسألة الترخيص لمشاريع الكازينوهات جدلاً حاداً؛ إذ يرى المعارضون أن هذا النشاط ينطوي على خطر تفاقم مشاكل إدمان القمار الكبيرة أصلاً في البلاد.

وكشفت أرقام حكومية في 2021 أن 2.8 مليون شخص (2.2% من سكان اليابان) مدمنون على ألعاب قمار مثل "باتشينكو"، وهو نوع من البلياردو تستخدم فيه كرات معدنية، وباتشيسلو" (آلة القمار)، وتحقق اللعبتان عائدات تبلغ 14.6 تريليون ين ياباني (99.7 مليار يورو) كل عام.

وحول الشروط للترخيص، قالت الحكومة إن أي مجمع قمار يرغب في الحصول على ترخيص سيكون عليه تقديم خطط للوقاية من إدمان القمار.

