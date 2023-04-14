«إجتماعات لا حصر لها مع فلاديمير بوتين» .. واشنطن تفتح النار على الصين

الشارقة - اميمة ياسر - أقرّ القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون أوروبا وأوراسيا ديريك هوغان، بأن الغرب يتحرك في النزاع في أوكرانيا ليس فقط ضد روسيا، وإنما ضد الصين أيضا.

وقال هوجان ذلك اليوم الجمعة، في حديثه خلال ندوة في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية: "لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر. لا يتعلق الأمر فقط بروسيا. وإنما بالعلاقات الروسية الصينية، وأن الصين تتعلم من كيفية تعاملنا مع الأزمة في أوروبا"، وفقا لـ «روسيا اليوم».

وبحسب قوله، فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تتعلم كيفية القيام بالعديد من الأشياء في آن واحد.

وأضاف: "يجب أن نكون قادرين على التعامل مع الخطر القريب والقائم الذي تشكله روسيا، وفي نفس الوقت ننظر مباشرة في عيون هذه العلاقة بين الصين وروسيا". وزعم أن روسيا "تطلب دعما فتاكا من الصين الشعبية".

وذكر المسؤول الأمريكي أن رئيس الصين شي جين بينغ أجرى محادثات واجتماعات "لا حصر لها" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لكن في الوقت نفسه، لم تتفاعل السلطات الصينية بعد مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على الرغم من أنها "تدّعي أنها جهة فاعلة مسؤولة" و"تذهب إلى حد الحديث" عن دور الوسيط في حل هذا النزاع.

وخلص هوغان إلى أنه على المدى الطويل، نحتاج للاستمرار في التعامل مع كل من الصين وروسيا، لأنهما يتعاملان مع بعضهما البعض.

وأردف قائلا بأن موسكو وبكين تعمقان، شراكة بلا حدود.. وبالتالي علينا التعامل معها ".