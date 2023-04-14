انت الان تتابع خبر بوتين يوقع قانونا بشأن مذكرات استدعاء إلكترونية للجنود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب القانون الذي نشر اليوم ، على بوابة المعلومات القانونية الرسمية، "تم فرض بعض القيود على المواطنين الذين تلقوا أوامر استدعاء ولكنهم لم يذهبوا إلى مكتب التجنيد".

ووفقا للقانون، "سيتم إرسال أوامر الاستدعاء كتابة وسيتم نسخها إلكترونيا، سيتم اعتبار الاستدعاء مقدما من لحظة نشره في الحساب الشخصي للمواطن على "مصدر المعلومات ذي الصلة، في نظام المعلومات".



بالإضافة إلى ذلك، "سيتم إرسال الإخطار بالاستدعاء جدول الأعمال إلى المواطن في حسابه الشخصي على بوابة الخدمات العامة".

وإذا لم يتم تبليغ الاستدعاء كتابة أو إلكترونيا، يعتبر "قد تم تبليغه بعد سبعة أيام من تاريخ إدراجه في سجل الاستدعاءات".