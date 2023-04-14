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اربيل يهزم نفط الوسط ويتأهل الى دور الثمانية من كأس العراق

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453234-638171017755600788.jpg

2023-04-14 | 22:41

اربيل يهزم نفط الوسط ويتأهل الى دور الثمانية من كأس العراق

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تمكن نادي اربيل، اليوم الجمعة، من هزيمة نادي نفط الوسط ليتأهل الى دور الثمانية من كأس العراق.
وشهد ملعب فرانسوا حريري مباراة الفريقين التي انتهت بفوز اربيل بهدفين مقابل هدف واحد لنادي نفط الوسط.

وسجل اهداف اربيل اللاعب امجد راضي يوسف فيما سجل هدف نفط الوسط الوحيد اللاعب لوكاس سانتوس.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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