الارشيف / اخبار العالم

الزوراء يتأهل الى الدور القادم من كأس العراق على حساب نفط البصرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر الزوراء يتأهل الى الدور القادم من كأس العراق على حساب نفط البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453235-638171022193949120.jpg

2023-04-14 | 22:48

الزوراء يتأهل الى الدور القادم من كأس العراق على حساب نفط البصرة

المصدر:

255 مشاهدة

تأهل نادي الزوراء، اليوم الجمعة، الى دور الثمانية من بطولة كأس العراق على حساب نادي نفط البصرة.

وانتهت المباراة التي اقيمت على ارض ملعب الشعب الدولي بنتيجة هدف لكل فريق خلال وقت المباراة الاصلي ليحتكم الفريقين الى ركلات الترجيح التي انتهت لصالح النوارس ليتأهل الى دور الثمانية من كأس العراق".

 

وكان فريق اربيل قد تأهل الى نفس الدور بعد التغلب على نفط الوسط بهدفين مقابل هدف واحد.

 

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا