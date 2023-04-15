موعد التقديم على الوظائف العسكرية بوزارة الداخلية السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية، أن التقديم للخدمات الطبية على رتبة (عريف - جندي أول) للنساء يتم بشكل إلكتروني فقط عبر منصة أبشر للتوظيف.

شروط التقديم على وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني بالسعودية

ونشرت الخدمات الطبية عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن التقديم يبدأ غدًا السبت الموافق 24 رمضان 1444هـ/ 15 ابريل 2023م، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 29 رمضان 1444هـ/ 20 ابريل 2023م.

شروط التقديم للخدمات الطبية بوزارة الداخلية السعودية

ولفتت الإدارة أن هناك شروط محددة للتقديم منها:

- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، على أن تستثني من نشأت مع والديها خارج السعودية لخدمة البلاد.

- أن تكون حاصلة على المؤهل المطلوب ويفضل الحاصلة على المؤهل الأعلى.

- أن تكون حسنة السيرة والسمعة وغير محكوم عليها في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي.

- لا تكون متزوجة من غير سعودي.

- يكون لدي المتقدمة هوية وطنية مستقلة وسارية أثناء التقديم.

- يكون التقدير الحاصلة عليه المتقدمة لشهادة الدبلوم لا يقل عن جيد.

- إذا كانت شهادة الدبلوم من خارج المملكة يتم تقديم

شهادة المعادلة مصدق عليها من وزارة التعليم السعودية.- أن تجتاز المتقدمة جميع الاختبارات المخصصة للقبول والكشف الطبي.- أن تكون المتقدمة حاصلة على بطاقة تسجيل مهني وكذا شهادة تصنيف للمؤهل الصحي، صادرة من الهيئة السعودية من التخصصات الصحية، وتكون سارية المفعول.- ألا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين في وظيفة خاضعة للنظام العسكري.وشددت على ضرورة الالتزام بتسجيل البيانات كاملة وصحيحة حتي لا يتم الاستبعاد في أي مرحلة من مراحل القبول حال وجود اختلاف.

يذكر أن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أغلقت باب القبول والتسجيل للخدمات الطبية بوزارة الداخلية على رتبة (عريف - جندي أول) للرجال عبر منصة (أبشر - توظيف) أمس الخميس الموافق 22 رمضان 1444هـ/13 ابريل 2023.